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"الاقتصاد" تستمع لشكاوى المواطنين ومحاضر ضبط في النبطية

23
DECEMBER
2022
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جال محافظ النبطية حسن فقيه والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر في المؤسسات التجارية والمحال في النبطية ومنطقتها بمواكبة دورية من مكتب امن الدولة في النبطية.

واستهلت الجولة في الوسط التجاري لمدينة النبطية حيث تم الاطلاع على الاسعار لعدد من السلع والاستماع لشكاوى المواطنين.

ولفت أبو حيدر الى أن, "الجولة تأتي في اطار ضبط الأسعار والحد من التلاعب بها"، كاشفا عن" تسطير محاضر ضبط بحق المتلاعبين بزيوت السيارات ومواد التنظيف والمواد الغذائية التي تلحق الضرر بالمواطن"، مؤكدا الاستمرار في " كبسات" الوزارة على كل الاراضي اللبنانية. 

بدوره أثنى المحافظ فقيه على "الدور الكبير التي يقوم به مراقبو الاقتصاد لحفظ حقوق المواطن".

وسبق الجولة اجتماع عقد في مكتب المحافظ فقيه حضره ابو حيدر ومدير المديرية الاقليمية لامن الدولة في محافظة النبطية المقدم طالب فرحات ، ورئيس مكتب مخابرات الجيش العقيد الركن علي اسماعيل، عرض خلاله المجتمعون الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن .

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