كنعان من رعية مار أنطونيوس الكبير جديدة المتن: عندما نتحدّ على الحق لا أحد يقوى علينا وسنكمل مشوار تلبية حاجات الرعية والمنطقة (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

A + A -

لمناسبة عيد الميلاد المجيد، كان للنائب ابراهيم كنعان لقاء في صالة كنيسة مار انطونيوس الكبير في بلدة جديدة المتن مع اهل الرعية، تخلله نشاط ميلادي ومعايدة, بحضور عقيلته السيدة تانيا والحركات الرسولية في الرعية.

وتوجّه كنعان الى الحاضرين بالقول "سعيد جداً بتواجدي معكم اليوم، فلا معنى للعيد من دونكم. لاسيما أن مار أنطونيوس يعني لي الكثير، ولطالما كانت والدتي تقول لنا عندما كنا نضيّع شيئاً ونحن صغار "اربطوا بمار مطانوس فتجده". وقر ربطكم بمار مطانوس وكاهن الرعية جمعني معكم".

اضاف "الميلاد بالنسبة لنا ليس كناية عن هدايا فقط، بل هو المحبة والتضامن والتعاون والوقوف مع بعضنا البعض. فهكذا نعيش مسيحيتنا بعيداً من المصالح الصغيرة والتحديات والخيارات المشروعة في الحياة. ولكن، علينا أن نعيش التواضع والأمل والتضامن الذي يقوينا في الظروف الصعبة. والمواجهة تكون بالوقوف مع بعضنا، وأنا معكم، وزيارتي اليوم ليست "مرقة طريق" ولا "لرش البخور والفلّة"، بل لنكمل معا المشوار، مع كل اهالي الجديدة والبوشرية والسد، في حاجاتهم ومتطلباتهم ومشاكلهم".

وتابع كنعان "عندما نقف مع بعضنا في الحق، لا أحد يقوى علينا. وهكذا سنكون من اجل الانماء والاستشفاء والطبابة وكل المجالات. وقد كان لي لقاء مع اهلي في مار سركيس وباخوس ومع أهلي في مار مارون البوشرية، واليوم هنا في مار أنطونيوس، لنشكّل معاً حالة واحدة، بعيدا من اي مصالح صغيرة، لتحقيق امانينا والحفاظ على كرامتنا".

وختم بالقول" ينعاد عليكم جميعاً، بالخير في هذا العيد المجيد".

وكانت كلمة لكاهن الرعية الأب دوري فياض شكر فيها للنائب كنعان مبادرته وحضوره ووقوفه الى جانب أبناء الرعية.