بعد مساع لوزير الشؤون... إعادة فتح حضانات في عيتا الشعب وبنت جبيل

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بعد المساعي والجولة التي قام بها وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار منذ حوالي أسبوعين على مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة في عيتا الشعب وبنت جبيل، أُعيد فتح الحضانات التابعة لهذه المراكز، بالتعاون مع البلديات، كما في كلّ من رميش، دبل، عين إبل وعيترون بعد إقفالٍ دام حوالي السنتين. تستقبل هذه الحضانات حوالي ١٥٠ طفلاً حالياً، بشكلٍ شبه مجّاني، ومن المتوقع أن يزداد عدد الأطفال بعد عطلة الأعياد. إنعكست هذه الخطوة بشكلٍ إيجابي على أبناء المنطقة، نظراً لأهميّة هذه الحضانات من ناحية تأمين بيئة حاضنة للأطفال، إفساحاً بالمجال للأمهات للحصول على عمل، ما يزيد إنتاجيّة الأسرة في ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة التي يمرّ فيها البلد.