نشاط ميلادي من تنظيم هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر‎‎

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أقامت هيئة قضاء طرابلس في التّيار الوطني الحرّ نشاطًا بمناسبة عيد الميلاد للأولاد تحت عنوان

"دعوا الاولاد يأتون إليّ ولا تمنعوهم "

حيث تمّ إقامة face painting وتوزيع هدايا للأطفال.

وبالمناسبة ألقى منسّق القضاء الأستاذ سامر الرز كلمة شدّد فيها على معنى الميلاد والعطاء والفرح في هذا العيد وبخاصّة مع الأطفال.

كما شكر المنسّق رئيس التّيار الوطني الحرّ النّائب جبران باسيل

والأستاذ جمال عثمان والأستاذ الفرد ونجله السّيّد طوني دورة على دعمهم للنّشاط كما شكر الأستاذ فيصل مولوي لتقديمه مركز مولوي الثّقافي لإقامة الحفل الميلاديّ.

وفي الختام تمّ توزيع الهدايا والتقاط الصّور التّذكاريّة.