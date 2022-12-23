خاصّ- فريق ميقاتي يحرّض على وزير الدفاع لرفضه مخالفة القانون والدستور!

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خاص tayyar.org

لفتت المراقبين الحميّة التي حلّت فجأة على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تجاه المؤسسة العسكرية. إذ يشنّ فريق ميقاتي حملة ترويع intimidation على وزير الدفاع موريس سليم لمجرّد رفضه مخالفة القوانين المرعية في مسألة التمديد لضباط في الجيش، وإصراره على تصحيح الخلل الذي يعتري مشروع المرسوم المتعلق بمنح العسكريين المساعدة الاجتماعية.

ووصل الأمر بهذا الفريق حد التحريض على سليم، والنطق باسم العسكريين الذين "لن يسكتوا عن عدم قبض المساعدة الاجتماعية عشية الأعياد"، على ما ورد في الموقع الإخباري التابع لرئيس حكومة تصريف الأعمال.