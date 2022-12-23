يسرقان في سنّ الفيل بوضح النهار... وبقوّة السّلاح!

A + A -

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، بـلاغ جاء فيه: "بتاريخ 19 / 12 /2022، أقدم شخصان ملثّمان يستقلّان دراجة آلية على سرقة دراجة آلية مركونة في محلّة سن الفيل إلى جانب الطريق العام في وضح النهار. وفي أثناء مطاردة مالك الدراجة لهما قاما برمي الدراجة المسروقة وأطلقا النار في الهواء".



ولفت إلى أنّه، "بعد ذلك مباشرةً، وبوصولهما الى محلّة "سوق الأحد"، حاولا سلب دراجة آلية من عامل توصيلات "Delivery" بقوّة السّلاح، لكنه تمكّن من الفرار. بعدها حاولا سلب دراجة ثالثة في محلّة جسر الفيات لكن سائقها تمكّن أيضًا من الفرار منهما. على الفور، جرى تعميم أوصاف المشتبه بهما ودراجتهما على دوريات شعبة المعلومات، وأعطيت الأوامر للعمل على ملاحقة المذكورَيْن وتوقيفهما".



وأشار إلى أنّه، "بالتاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة المنتشرة في العاصمة بيروت من رصد المذكورَين على "مسلك العدلية باتجاه المتحف"، حيث عملت على مطاردتهما وتمكنت من توقيفهما على متن دراجتهما. وبتفتيشهما تم ضبط مسدس حربي نوع هريستال مع ذخيرته وسكين "ست طقات"، وهما: ح. ع. (من مواليد عام 2003، لبناني) و ع. ع. (من مواليد عام 2003، لبناني)".

وبالتحقيق معهما، "اعترفا بما نُسِب إليهما لجهة تنفيذ ثلاث محاولات سرقة وسلب لثلاث درّاجات آلية، وإطلاق النّار خلال فرارهما من محلّة سن الفيل بعد اكتشاف أمرهما. كما اعترف الأوّل بتعاطي وترويج المخدّرات في محلّة صحراء الشّويفات. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتَي الموقوفَين، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهما التوجّه الى شعبة المعلومات / فرع بيروت، الكائن في ثكنة إميل الحلو – مار الياس، أو الاتّصال على رقم الهاتف 307728/01