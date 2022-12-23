إليكم طقس عيد الميلاد!

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يؤثر على لبنان طقس متقلب اليوم وغداً مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ومن المتوقع أن يؤثر منخفض جوي معتاد على لبنان يومي الأحد والإثنين ويترافق مع أمطار رعدية وثلوج على الجبال وانخفاض بدرجات الحرارة. وينكفئ المنخفض الجوي مساء الاثنين.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢٠ درحة، بقاعا بين ٢ و١٥ وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٣

٢- الجو: غائم جزئياً مع احتمال ٤٠٪ تساقط أمطار محلية

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

السبت: الطقس متقلب وغائم جزئياً مع احتمال لبعض الزخات المطرية ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا، بين ٤ و ١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٢٥كم/س.

الأحد: يتحول الطقس بشكل تدريجي الى غير مستقر وغائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة أحياناً فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٧٠٠متر ودرجات الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و١٨ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٥ و ٥٠كم/س.