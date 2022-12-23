الاخبار: لبنان على “الخط الاسرائيلي”!

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بعد أيام على إعلان وزارة الاتصالات توقيع الوزير جوني القرم اتفاقية مع شركة “سيتا” CYTA القبرصية لإنشاء كابل بحري جديد يربط لبنان بقبرص (CADMOS2) بدل الموجود حالياً (CADMOS)، بذريعة قرب انتهاء اتفاقية الكابل الحالي، قدم النائب قبلان قبلان استجواباً للحكومة عبر المجلس النيابي، سائلاً إذا كان هناك حاجة فعليّة لخط جديد، وما إذا كانت وزارة الاتصالات قد عادت إلى المراجع الأمنية قبل اتخاذ قرار التوقيع الذي يرتبط بأمن المعلومات الخاص بكل لبناني وبالدولة اللبنانية. والخط الذي تنوي الاتفاقية ربط لبنان به هو الخط الذي افتتحه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في قبرص عام، حسبما علمت “الأخبار”.