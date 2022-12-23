عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2022

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الأخبار: محمد شقير: أنا وريث الحريري

الخارجية تؤنّب سفير ألمانيا وميقاتي يعتذر





الديار: «طبخة بحص» اقليمية ودولية لا تؤشر الى انفراجات قريبة لبنانياًً

خلاف سعودي مع باريس والدوحة... حياد اميركي وتجاهل لايران؟

العسكر ضحايا «كباش» باسيل ميقاتي... وتقدّم في تحقيقات العاقبية



نداء الوطن: أبو الغيط لا يحمل مبادرة: انتخاب الرئيس أولاً

"أصدقاء لبنان": مؤتمر غربي-عربي على أساس "الورقة الكويتية"!

اللواء: المكابرة العونية: حرمان العسكريين من المساعدة الاجتماعية والترقيات!

اتصالات لتطويق ذيول الاشتباك على التغذية بالكهرباء.. وتحرّك جنبلاطي باتجاه باسيل وجعجع



البناء: زيلينسكي ينهي زيارته لواشنطن: بطارية باتريوت قديمة لحماية مقار الرئاسة والقيادة الدستوري يرد آخر الطعون ويثبّت «السرية المصرفية»… والمأزق «العسكري» مستمر حردان بعد لقاء الأحزاب: لاختصار الفراغ لأن انعكاساته خطيرة اقتصادياً واجتماعياً







النهار: ماكرون لـ"النهار": يجب تغيير الطبقة السياسية في لبنان... ضمانات بعدم التصعيد أعطيت للأميركيين خلال الترسيم



الجمهورية: مقاربات جديدة للإستحقاق

l'orient le jour: L’incident était prémédité, les suspects sont identifiés