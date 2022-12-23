عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2022

الأخبار: محمد شقير: أنا وريث الحريري
الخارجية تؤنّب سفير ألمانيا وميقاتي يعتذر
الديار: «طبخة بحص» اقليمية ودولية لا تؤشر الى انفراجات قريبة لبنانياًً
خلاف سعودي مع باريس والدوحة... حياد اميركي وتجاهل لايران؟
العسكر ضحايا «كباش» باسيل ميقاتي... وتقدّم في تحقيقات العاقبية
نداء الوطن: أبو الغيط لا يحمل مبادرة: انتخاب الرئيس أولاً
"أصدقاء لبنان": مؤتمر غربي-عربي على أساس "الورقة الكويتية"!
اللواء: المكابرة العونية: حرمان العسكريين من المساعدة الاجتماعية والترقيات!
اتصالات لتطويق ذيول الاشتباك على التغذية بالكهرباء.. وتحرّك جنبلاطي باتجاه باسيل وجعجع
البناء: زيلينسكي ينهي زيارته لواشنطن: بطارية باتريوت قديمة لحماية مقار الرئاسة والقيادة الدستوري يرد آخر الطعون ويثبّت «السرية المصرفية»… والمأزق «العسكري» مستمر حردان بعد لقاء الأحزاب: لاختصار الفراغ لأن انعكاساته خطيرة اقتصادياً واجتماعياً
النهار: ماكرون لـ"النهار": يجب تغيير الطبقة السياسية في لبنان... ضمانات بعدم التصعيد أعطيت للأميركيين خلال الترسيم
الجمهورية: مقاربات جديدة للإستحقاق
l'orient le jour: L’incident était prémédité, les suspects sont identifiés