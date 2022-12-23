أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2022

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قال مصدر وزاري إن تمويل شراء الأدوية الخاصة بالسرطان والأمراض المزمنة تمّ من خلال إعادة تدوير مبالغ كانت مرصودة بالدولار لدعم المواد الأولية لصناعة الدواء وتمّ تغيير وجهتها في الوزارة ذاتها والمجال ذاته ولا يحتاج إلى مجلس وزراء وقد اتخذ ذريعة انسانية لعقد اجتماع الحكومة.



خفايا

قال خبير مالي إن الإعلان عن رفع الدولار الجمركي منذ ستة شهور تسبّب برفع الاستيراد غير النفطي من أقل من 8 إلى أكثر من 16 مليار دولار ما يعني أن العام 2023 سيكون أقرب إلى صفر استيراد في القطاعات المتأثرة بالدولار الجمركي. وهذا يعني أن فورة الدولار الحالية إلى تراجع حكمي.



نداء الوطن: خفايا

يتخوف بعض المتابعين للملف السوري من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية-المالية الحادة التي تعصف بسوريا، والتي تكاد تكون الأقسى، إلى موجة نزوح جديدة تكون هذه المرة لاعتبارات اقتصادية.

يتساءل الكثير من المواطنين عن اصرار الأمن العام على شرط التقدّم ببطاقة سفر للحصول على جواز سفر جديد فيما بات معلوماً أنّ هذه البطاقات غير حقيقية وتكلف المواطنين بين 10 و50 دولاراً.



اللواء: أسرار

همس

لم يتمكن وزير سيادي من إقناع دبلوماسية أميركية بوجهة نظره إزاء آليات إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.



غمز

حذر مرجع أمني من موجة سرقات وتعديات عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، تتمثل بعمليات نشل وسلب في مناطق معينة.



لغز

يُعاني الساعون الى الاستفادة من صيرفة من حالات إذلال، غير مسبوقة، بالوقوف لساعات أمام مصارف السحب المسموح عبر الـA.T.M!