نداء الوطن: أبو الغيط لا يحمل مبادرة عربية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

أتى تحميل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس المسؤولين في لبنان مسؤولية مباشرة عن "الانسداد السياسي والوضع الاقتصادي الصعب والمعقّد للغاية"، باعتبارهم المطالبين قبل سواهم بأن "يبذلوا الجهود في أسرع وقت لإخراج البلد من هذا المأزق"، مؤكداً أنّ خارطة الطريق الإنقاذية تبدأ أولاً من خطوة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبعدها تأتي عملية "انطلاق آليات الاقتصاد اللبناني".

وإذ أكدت مصادر مواكبة لزيارة الوفد العربي إلى بيروت أنها تأتي ضمن إطار بروتوكولي للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي "من دون أن تكون هناك أي مبادرة عربية محددة خارج إطار التحذير من مغبة استمرار الوضع اللبناني على ما هو عليه من تأزم وانسداد"، لم تستبعد في الوقت عينه أن تشهد المرحلة المقبلة مع انطلاقة العام الجديد "حراكاً معيناً باتجاه تزخيم التواصل العربي – الغربي حول ملف الأزمة اللبنانية".