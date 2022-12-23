بعد معاناته الصحية.. طارق سويد: "ما عاد ولا علاج أو دواء يمشي عليي"

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تحدّث الممثل والكاتب طارق سويد عبر انستغرام أن سنة 2020 كانت سنة النجاحات بالنسبة اليه، وتابع “فجأة وبدون سابق انذار، بلاقي حالي عم بوقع وصحّتي عم بتخوني”.

وصارح طارق سويد جمهوره بوضعه الصحّي قائلاً: “جسدياً ونفسياً صرت بالأرض وقرّرت حارب، بس وصلت لمطرح خلص ما عدت قادر، أمراض المناعة الذاتية عم تنهشني وصحتي النفسية بالأرض، ما عاد ولا علاج او دواء يمشي عليي”.

وأردف سويد قائلاً: “كل اللي عم بحلم فيه ما عاد الو معنى وقيمة، صار حلمي ارجع اوقف ع إجريي. الناس تسألني وينك وليش غايب عنا وأنا اتوجّع أكتر لأن مهنتي اللي هي كل شغفي بالحياة مش قادر ارجعلها”.

وأرفق طارق سويد منشوره بتعليق جاء فيه: “رح ارجع أوقف ع إجريي وأقوى من قبل… الاستسلام منو خيار، منو إلي. راجع وأقوى من قبل”.