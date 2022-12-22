أقدم على طعن الحارس... هكذا علّقت وزارة الصحة على تكرار الاعتداءات على طواقم المؤسسات الاستشفائية

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استنكرت وزارة الصحة العامة في بيان، "تكرار الاعتداءات غير الاخلاقية التي يتعرض لها أفراد الطواقم العاملة في المؤسسات الاستشفائية من اطباء وممرضين وممرضات واداريين وحرس امني، وأخرها حادثة التعدّي التي أقدَم عليها إبن مريضة في قسم الطوارىء في مستشفى حيرام في صور، حيث قام بتهديد الطاقم الطبي المعالج لوالدته وأقدم على طعن الحارس الموجود في المستشفى بخنجر في ظهره وبدون اي مبرّر، بالرغم من قيام الطاقم الطبي والتمريضي بالاسعافات الاولية والفحوصات والصور الشعاعية اللازمة".



وكررت الوزارة مناشدتها "المسؤولين التصرّف بسرعة وبجدّية لوضع حدّ لمثل هذه الاعتداءات المشينة على المؤسسات الصحية، وتوقيف المعتدين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم كي لا تضطر المستشفيات الى إقفال اقسام الطوارئ، فيها، وخصوصاً ان العاملين فيها اصبحوا معرّضين، وبشكل يومي، للإهانة ولاعتداءات قد تُشكل خطر على حياتهم ".