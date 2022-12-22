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حزب الله: احتجاز العدو لجثمان الشهيد الأسير ناصر أبوحميد إمعان في ‏الجريمة وتأكيد على وحشيته وإرهابه

22
DECEMBER
2022
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تقدم "حزب الله" في بيان، من عائلة "الشهيد البطل الأسير ناصر أبو حميد ومن إخوانه ‏المقاومين وعموم الشعب الفلسطيني بأحر التعازي والمواساة "، سائلاً "الله عز وجل ‏أن يمن بالفرج العاجل على أشقائه الأربعة المعتقلين وجميع الأسرى والمعذبين في ‏سجون الاحتلال الإسرائيلي وعملائه".

‏وقال: "إن استشهاد المقاوم أبو حميد في سجون العدو جراء الإهمال الطبي المتعمد لحالته ‏الصحية ونتيجة الممارسات التعسفية الظالمة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق ‏المقاومين الشرفاء، تستدعي أوسع حملة تضامن مع هؤلاء الشهداء الأحياء ورفع ‏الصوت عالياً في كل المحافل الانسانية والحقوقية والدولية، لإرغام العدو على وقف ‏اعتداءاته على الأسرى وتزويد المرضى منهم بالأدوية والمستلزمات الطبية ‏الضرورية وخصوصاً أصحاب الأمراض المستعصية".

‏واعتبر ان "إقدام العدو على احتجاز جثمان الشهيد الأسير ناصر أبوحميد هو إمعان في ‏الجريمة وتأكيد على وحشية الكيان الصهيوني وإرهابه وتجرده من كل القيم ‏الأخلاقية والانسانية".

واذ استنكر الحزب "هذا الفعل الإجرامي"، رأى أن "سواعد المقاومين ‏البواسل قادرة بإذن الله على تحرير جميع الأسرى والمعتقلين ومعاقبة العدو على ‏اعتداءاته وجرائمه".

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