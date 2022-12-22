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أزمة الدواء إلى حل؟

22
DECEMBER
2022
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ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض عصر اليوم، إجتماعا مع مجلس نقابة مستوردي الدواء، في حضور النقيب كريم جبارة، تركز في خلاله البحث على موضوعي مؤشر الأسعار والادوية السرطانية التي تعطى بالحقن في المستشفيات.

وأكد الأبيض ان "مؤشر أسعار الادوية الذي صدر اليوم عن وزارة الصحة العامة سوف يتم تحديثه أسبوعيا بغض النظر عن سعر الصرف، لأن ذلك سيشجع المستوردين على تسليم الادوية والصيادلة على بيعها وعدم تخزينها".

وأضاف: "أن الوزارة تعمل على استحداث تطبيق سيعلن عنه قريبا ويتيح للمريض معرفة سعر الدواء الذي يريد شراءه كما سعر الدواء البديل. وبالنسبة إلى الآلية التطبيقية للنقلة الاستراتيجية التي حققتها وزارة الصحة العامة أخيرا في توفير الادوية السرطانية المدعومة التي تعطى بالحقن في المستشفيات من خلال التواصل بين المستشفى والوكيل ومن دون أن يضطر المريض لعناء الحصول على دوائه من مستودع الكرنتينا، فقد تم الاتفاق بين الحاضرين على إعطاء مهلة إضافية للمستشفيات الخاصة لتسديد مستحقاتها للشركات عن الادوية السرطانية المدعومة، وكذلك للمستشفيات الحكومية التي شدد الوزير الابيض على ضرورة التعامل معها بخصوصية".

وتابع: "إن منح وقت إضافي للمستشفيات الخاصة سيتيح لها القدرة على مواجهة الأوضاع الصعبة ريثما تقبض ما لديها من مستحقات لدى الدولة. أما المستشفيات الحكومية فتحتاج للمزيد من الوقت لتسديد مستحقاتها، لأنها تتوجه بشكل عام إلى شرائح المرضى الأكثر حاجة ومن واجبنا جميعا مساعدة هؤلاء وتقديم دعمنا الكامل لهم".

وأبدى وزير الصحة ارتياحه ل"النتائج الاولية التي اظهرتها النقلة الاستراتيجية التي تم تحقيقها على صعيد الادوية السرطانية التي تعطى بالحقن في المستشفيات"، لافتا إلى "ضرورة تعاون الاطراف المعنيين جميعا للمضي قدما في هذا المسار المفصلي الذي يضمن مصلحة المريض بشكل اولي".

وشكل الاتفاق مع مستوردي الدواء محور اتصال هاتفي هذا المساء بين الوزير الأبيض ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ،تم في خلاله البحث في تفاصيل الآلية التنفيذية.

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