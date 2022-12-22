living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طعن حارس مستشفى بخنجر.. والنقابة تحذّر!

22
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشارت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، إلى أنها "تبلغت أن المريضة هدى الشيخ أحمد، وهي من التابعية الفلسطينية دخلت فجر اليوم 22/12/ 2022، إلى طوارئ مستشفى حيرام صور، حيث قدم إليها الطاقم الطبي والتمريضي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم مع الصور الشعاعية والفحوص. ولعدم تفهم مرافقيها الإجراءات الإدارية والطبية المتخذة، هدد ابنها الطاقم الطبي المعالج وأقدم على طعن الحارس الموجود في المستشفى بخنجر في ظهره من دون أي مبرر".

وإذ أسفت لـ"تكرار مثل هذه الاعتداءات اليومية داخل حرم الصروح الاستشفائية، التي تحولت إلى مكسرعصا، مرتعا للأعمال البربرية والوحشية التي تطال جهازها البشري من أطباء وممرضين وممرضات وإداريين وحرس أمني من دون حسيب ورقيب"، جددت مناشدتها "المسؤولين للتيقظ والتصرف بسرعة وجدية، مع وضع حد لهذه الأعمال، بالتوازي مع توقيف المعتدين وإنزال العقوبات المناسبة بحقهم كي لا تضطر المستشفيات الى إقفال اقسام الطوارئ، بغياب الحماية الأمنية التي أصبحت تستجديها من الدولة بكل أسف، خصوصا أن العاملين فيها أصبحوا معرضين للخطر في حياتهم بشكل يومي".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout