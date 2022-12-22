living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجلسة الثالثة ل"منتدى الاقتصاد العربي" ترأسها المكاري: لا يمكن ان نستعيد الثقة بلبنان من دون انتخاب رئيس

22
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شارك وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري في "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي أقيم قبل ظهر اليوم في فندق فينيسيا - بيروت، تحت عنوان "لبنان: الطريق الى النفط"، برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة اقصتادية عربية ودولية.

وترأس الوزير المكاري الجلسة الثالثة من المنتدى بعنوان:"الاغتراب اللبناني: رافعة التعافي والنهوض"، والتي تحدث فيها كل من رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد مجالس رجال الاعمال اللبنانية الخليجية المهندس سمير الخطيب والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف أبو ذكي.

المكاري
وافتتح المكاري الجلسة بكلمة قال فيها: "اتوجه اليكم في هذا المؤتمر كشاب لبناني، ابن مهاجرين ومغتربين، جد أبي غادر إلى فيلادلفيا عام 1910. عاد إلى لبنان ثم عاد وغادر إلى كاليفورنيا، فلذلك انا اعتبر اننا عائلة لبنانية زغرتاوية، أبناء مهاجرين".

ولفت الى "ان الاغتراب الاول كان مختلفا عن الاغتراب اليوم"، عارضا للامورالتي أوصلت اللبنانيين إلى ما هم فيه اليوم، وقال :" الازمة في السنوات العشر الاخيرة زادت النزف الحاصل،وبخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد خسرنا عشرات آلاف الشابات والشبان لاسباب عدة، والتي نضعها جميعا على عاتق الانهيار الاقتصادي الذي حصل بعد ثورة 17 تشرين الاول، إنما هي بدأت منذ 2011، حين بدأت الموجات الأولى للنزوح السوري، الذي خسر لبنان قرابة الخمسين مليار دولار ككلفة مباشرة على الاقتصاد اللبناني ووصلنا الى نسبة بطالة بلغت نسبتها ال38 في المائة".

أضاف :" أنا اتحدث كلبناني قرر البقاء في الوطن، وألا يسافر ويقنع أولاده بعدم السفر وألا يهاجروا". ومن سلبيات الهجرة الأخيرة التي وصلت نستها كما ذكرت الى 38 في المائة، حيث أن الفئة العمرية للمهاجرين هي من الشباب المنتجين وأعمارهم بين 25 و50 سنة، وقد وصلنا الى هجرة إفلاسية حيث أن كل القطاعات العاملة وصلت الى فجوة كبيرة لا نعرف كيف نسدها".

وتطرق الى قطاعات الاستشفاء والتعليم والفندقي والسلك القضائي، لافتا الى ان "الكثير من المؤسسات قد أغلقت ابوابها، لأنها خسرت الكثير من موظفيها". وقال: "أما الايجابيات، فصحيح أننا وصلنا الى أزمة ولكننا وجدنا أن مغتربين لبنانيين يحبون أهاليهم وعائلاتهم ووطنهم، قد وصلت قيمة تحويلاتهم المالية الى لبنان سبعة مليارات دولار اميركي سنويا، أي ما نسبته 40 في المائة من الناتج القومي اللبناني اليوم".

وتابع: "فلنتخيل، اذا ما وصلت قيمة التحويلات ما بين 13 و14 مليارا أي ما نسبته 70 في المائة، نتكلم عن حوالي مليون لبناني وأكثر يستفيدون من تحويلات المغتربين، وكل هذه الاموال التي تضخ في البلد تعطينا أنطباعا، أن لاوجود لأزمة في لبنان، بينما في الحقيقة أن الأزمة عميقة جدا وطويلة اذا لم تتوافر الحلول الجدية لها".

وشدد المكاري على وجوب "ألا نتعاطى مع المغتربين، أنهم فقط خشبة خلاص ومصدر للمساعدة بل هم جزء اساسي من الجسد اللبناني"، وقال:" لا نريد لبنانين، لبنان المغترب المنقذ ولبنان المقيم العاجز، نريد اقتصادا معافى ولحمة اجتماعية تؤمن استمرار بلدنا".

وأكد انه "لا يمكن أن يكون لدينا استقرار، اذا لم تكن الثقة موجودة. ولا يمكن أن نستعيد الثقة بلبنان من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأنه مع الرئيس الجديد نعود الى انتظام الحياة السياسية اللبنانية والمؤسسات الدستورية، حيث تؤلف حكومة جديدة ويكون لها برنامج عمل يمكن أن يكون اقليميا ودوليا، سيضخ أموالا في لبنان، وتكون من مهام الرئيس الجديد والحكم الجديد في لبنان، اعطاء الثقة للبنانيين المغتربين أن يؤمنوا ببلدهم".

وشدد على ضرورة "ايجاد الحلول لهجرة اللبنانيين ولملف النزوح السوري الذي هو من أهم المواضيع التي يتوجب علينا معالجتها"، داعيا الى عدم اعتبار هذا الكلام عنصريا"، وقال: "نحن نطالب بعودة السوريين الى بلدهم بكرامة، لأنه في النهاية لن يعمر سوريا الا أبناؤها".

وأكد ختاما ان "احد اهم اسباب كل هذا الصراع وهذه الازمة، أننا كلبنانيين لا يمكننا أبدا الخروج من محيطنا العربي، لأنه جزء من تاريخنا ومن الاقتصاد اللبناني وعلينا أن نكمل في هذا الاتجاه".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout