قوى الامن عممت صورة قاصر اختفت اثناء تجولها مع والدتها في الهرمل

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ُعمِم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة القاصر المفقودة آية رسمي عثمان (مواليد عام 2009، لبنانية)، التي اختفت بتاريخ 19-12-2022 أثناء تجولها مع والدتها في مدينة الهرمل - محلة الدورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علما أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من اضطرابات نفسية.



لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر الهرمل في وحدة الدرك الإقليمي على أحد الرقمَين 200133 -08 أو 200402 -08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".