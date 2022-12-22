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هوكشتاين أشاد بعد لقائه بو حبيب بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء

22
DECEMBER
2022
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جتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في المكتب التنفيذي في البيت الأبيض بنائب مساعد الرئيس الأميركي جو بايدن ومنسق مجلس الامن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك بحضور كبير مستشاري الرئيس لامن الطاقة اموس هوكستين.
وتناول الاجتماع استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، واستمرار الفراغ الرئاسي وأفق الوضع السياسي في لبنان. ولفت ماغورك أن ليس لواشنطن مرشح للرئاسة، وهي تشجع النواب والقيادات السياسية لانتخاب رئيس في اسرع وقت كي يستعيد لبنان عافيته.

من جهته، اشاد هوكستين بالمستجدات المتعلقة بملف الكهرباء وبالاخص زيادة التعرفة والاعلان عن الهيئة الناظمة، واضاف ان المضي قدما بخطة استرداد التكلفة ستحمل مجلس ادارة البنك لمناقشة المشروع واقراره بدعم اميركي وفرنسي.
كما حث هوكستين المسؤولين اللبنانيين البناء على الزخم الإيجابي الذي افرزه اتفاق ترسيم الحدود البحرية والعمل لأجل تمويل مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، مما يسمح في حال تحقيقه ببدء وصول الغاز المصري الى لبنان قبل انتهاء الربع الأول من العام الجديد.
هذا وطرح بو حبيب ملف النازحين السوريين في لبنان، وضرورة تغيير مقاربة المجتمع الدولي التي ترمي عبء استضافتهم إلى أجل غير محدد على لبنان المنهك أصلا” بأزماته، وشدّد بوحبيب على أن أزمة النازحين بالنسبة للبنان ليست أزمة تمويل بل هي أزمة خطر

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