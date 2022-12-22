نقابة أصحاب المطاعم : الأزمات رتبت على قطاعنا القسم الأكبر من الخسائر

تقدّم رئيس مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان، طوني الرامي باسمه وبإسم أعضاء النقابة من كل العاملين في القطاع و'شركائنا الأعزاء فيه من موظفين وعاملين وصحافيين وإعلاميين وخبراء ومستشارين، بأسمى آيات التهاني بمناسبة الأعياد المجيدة متمنين لكم دوام الصحة والتوفيق وتحقيق الأماني.

صحيح أننا شهدنا موسمًا سياحيًا صيفيًا ناجحًا، لكننا على يقين أن هذا النجاح لم يتحقق إلا بفضل جهودكم وبفضل سواعد عمالكم، الذين تعملون جاهدًا على الحفاظ عليهم ككوادر مهنية، وسط هجرة اليد العاملة اللبنانية الأصيلة والمتمرسة.

الأزمات الأخيرة التي اجتاحت لبنان رتبت على قطاعنا السياحي القسم الأكبر من الخسائر التي تتطلب وقتًا طويلًا للتعافي منها، وأدّت إلى الاكتفاء بالفائدة المعنوية من المواسم السياحية المؤقتة أكثر منها كأرباح، بحيث أننا عدنا إلى المربع الأول لإعادة وضع لبنان على الخارطة السياحية العالمية. وكنا السبّاقين على كوكب الأرض في إنجاح موسم سياحي بلا كهرباء!

زملائي، كلنا على متن القارب نفسه، ونمرّ جمعينا بمرحلة إدارة أزمة غير مسبوقة، ونعمل جاهدًا واضعين نصب أعيننا شعار الصمود وإثبات الوجود. وأكبر دليل على صمودنا هو عندما اعتمدت دولتنا المفلسة على قطاعنا في الصيف الماضي لادخال الأموال بالعملة الصعبة لإنعاش ميزانيتها المكسورة. وكل ما جنيناه في الموسم الماضي، نراه "احترق" اليوم بشراء المحروقات والغاز و"تبخر" بشراء الماء.

نحن من صنع مجد لبنان السياحي والفضل كله لكم أنتم الذين لم تبخلوا يومًا على بلدكم في إعطائه طابع الفرح والعيش المرح والبهجة، وأنتم في صلب الذكريات التي لا ينساها السياح عندما يزورون لبنان.

كل التوفيق لهذا الموسم عسى أن يكون ناجحاً بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة، آملين أن تحمل هذه الأعياد الصحة والخير والمحبة لكم أيها الزملاء ولعائلاتكم ومؤسساتكم وأن تكون السنة الآتية سنة الاستقرار السياسي، لنبدء بالنهوض معًا ونسعى إلى البدايات الجديدة على الصعيد المهني والشخصي.