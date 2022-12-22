عيسى: سنبقى في خدمة عكار ضمن صفوف التيار الوطني الحر للقناعات الراسخة عندي في هذه المدرسة

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غرد المرشح السابق عن المقعد العلوي حيدر زهرالدين عيسى عبر حسابه على "تويتر":

ما من شيء تغيّر! فبعد النتائج الصادرة عن المجلس الدستوري أودّ أن أشدد على أنني باقٍ الى جانب أهلي الأعزاء من الطائفة العلوية الكريمة الذين منحوني أربعة آلاف صوت في الانتخابات السابقة، وسائر المواطنين من مختلف المكونات، في خدمة عكار، كل عكار وأهلها، في صفوف التيار الوطني الحر للقناعات الراسخة عندي في هذه المدرسة الوطنية ورئيسها ومؤسسها.

إنني واذ أحترم القرار الصادر عن المجلس الدستوري ايماناً مني بعمل المؤسسات، أؤكد أن النضال السياسي والاجتماعي لن يتوقف لا بل سيتضاعف في المرحلة المقبلة، من أجل جميع الذين منحوني ثقتهم في الماضي وفي سبيل أن أكون عند حسن ظنّ كل أهلي في عكار.

شكراً لكل من تعاطف وأعرب عن دعم... كنا ورح نبقى".



