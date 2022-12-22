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فنانة تحال للمحاكمة بتهمة «تعاطي المخدرات»!!

22
DECEMBER
2022
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أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، قراراً بإحالة الفنانة المصرية منة شلبي للمحاكمة، بتهمة تعاطي المخدرات بحسب الشرق الأوسط.

وقالت النيابة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أمرت النيابة العامة اليوم بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرَّح بها قانوناً. وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلاً عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها».

وأضاف البيان: «كانت النيابة العامة قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة، بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة في أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية، ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً، أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات. وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية، والعثور على المضبوطات داخل حقائبها. وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ، هما الحشيش والقِنَّب، وهما مدرجان بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات».

وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كانت منة شلبي عائدة من الولايات المتحدة، وتبين في أثناء تفتيش حقائبها حيازتها مخدر «الماريغوانا» في 12 كيساً بحقيبتها، بحسب وسائل إعلام مصرية.

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