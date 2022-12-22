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مكاري: التحول الرقمي هو خريطتنا نحو الدولة يقضي على مسببات الفساد والبيروقراطية

22
DECEMBER
2022
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نظمت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا والغرفة الدولية التحكيم والاستشارات، ظهر اليوم، مؤتمرا عن "التحول الرقمي والادارات العامة - تطور الإعلام الرقمي"، برعاية وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري.

وقد حضر المؤتمر كل من النائب رازي الحاج والنائب الياس حنكش، ونقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري، وممثلي الغرفة الدولية للتحكيم ايلي ابوسمرا وخالد الاغا، برهان الأشقر ممثلا الدكتور طلال ابو غزالة للثقافة والاعلام، نقيب المحامين السابق في الشمال محمد مراد، اضافة الى عدد من الشخصيات والفاعليات الاجتماعية والنقابية والاكاديمية وممثلين عن الهيئات المدنية والمهن الحرة من قضاة ومحامين واعلاميين.

خويري
وألقى النقيب خويري كلمة شاكر فيها المشاركين "في ظل تطور الإعلام الرقمي الذي يكتسب اهمية قصوى لتسهيل عمل كافة الإدارات والمؤسسات العامة او الخاصة بكفاءة ومهنية عالية، والتي تتسم بالسرعة والدقة في العمل والتنفيذ، وتماشيا مع التطورات والمستجدات التكنولوجيا التي يشهدها العالم من حولنا"، لافتا الى "ان لبنان تأخر كثيرا عن باقي معظم البلدان العربية والاقليمية عن ركب التطور الرقمي والمعلومات الحاصل، بعد ان كان سباقا في السنوات الماضية نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الكارثية التي نشهدها منذ سنوات ولا تزال هذه الاوضاع حتى اليوم من سيء الى اسوأ".

مكاري
وقال مكاري "يجمعنا اليوم، عنوان "التحول الرقمي في الإدارات العامة"، بعدما صار هذا التحول شرطا واجباً في الإعلام والإدارة. في العادة، تضع الدول خريطتها نحو التحول الرقمي، أما نحن، فالتحول الرقمي هو خريطتنا نحو الدولة. فيقيني، هو أن التحول الرقمي في القطاع العام، أمر واجب لتلمس سبل الخروج من الأزمتين السياسية والاقتصادية. بالتحول الرقمي، تتحول الإدارة من مترهلة إلى رشيقة، ومن متخلفة إلى عصرية، ومن لا منتجة إلى منتجة، ومن فاسدة إلى نظيفة".


اضاف: "لبنان الرسمي خطا في العام 2018 خطوته الأولى على طريق الرقمنة، من خلال وضع استراتيجية للتحول الرقمي، الهدف منها تعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية، وترسيخ ثقافة المساءلة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نسعى لتغيير السياسات والأنماط والخيارات، فنصل إلى الإدارة الرشيدة التي هي معبرنا نحو "الدولة الراشدة".


واكد "ان التحول الرقمي حاجة وليس خياراً، لأنه يقضي على مسببات الفساد ويعزز الشفافية، ويقضي على البيروقراطية ويعزز الإنتاجية".

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