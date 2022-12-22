بيع مواد منتهية الصلاحية.. محاضر ضبط وتوقيف في عدة مناطق

سطّر محضر ضبط بحق سوبرماركت في شدرة عكار لوجود مواد منتهية الصلاحية واخرى لا تحمل تواريخ صلاحية وقد تم اتلاف البضاعة مباشرة بحضور امن الدولة.وقد جالت دورية لوزارة الاقتصاد على الافران و الماركت في منطقة الدريب حيث ضبطت بضاعة بقيمة مليون و ٥٥٠ الف منتهية الصلاحية في بلدة شدرة العكارية.وكانت دوريّة من أمن الدّولة قد ختمت في صور، إحدى المؤسسات بالشمع الأحمر، واقتادت صاحبها إلى مكتب صور.وبدأ التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، بسبب بيعه لكميّات كبيرة من السلع المنتهية الصّلاحيّة تقدر بعشرات الملايين.وتقوم دوريّات من أمن الدّولة بعمليّات دهم للمحلات والسوبرماركت، برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد.بدورها، حذرت رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج من ان حماية المستلك ستتصدى للمخالفين وستستمر بعملها مهما كان الثمن لان صحة وحياة الناس فوق كل اعتبار.