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اعلان لوزراة الزراعة حول بذار القمح الطريّ..ماذا جاء فيه؟

22
DECEMBER
2022
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دعت وزارة الزراعة جميع المواطنين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على بذار القمح الطري من صنف أكساد ١٣٣ ١، الى "استلام الكميات المخصصة لهم مجانا بموجب الهبة المقدمة من منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذلك التوقيع على العقود لتسليم الانتاج الى مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وذلك خلال أيام الجمعة٢٣، الثلاثاء ٢٧ والاربعاء ٢٨ كانون الاول ٢٠٢٢، في المراكز التالية:
- محافظة بعلبك الهرمل ؛ مركز المشروع الأخضر في بعلبك
- محافظة البقاع، محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة
- محافظة جبل لبنان؛ محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في الفنار
- محافظتي الجنوب والنبطية محطة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في صور

 

- محافظتي عكار ولبنان الشمالي ؛ مبنى مصلحة الزراعة في عكار- العبدة.

 وعلى المواطنين التقّيد بالمواعيد المشار إليها مع اصطحاب الإيصال المسلم عند التسجيل سابقا في المراكز الزراعية."

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