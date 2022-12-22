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لم يقبضوا رواتبهم منذ اكثر من 7 اشهر...موظفو كهرباء البارد ناقشوا أوضاع معامل الشركة

22
DECEMBER
2022
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عقد موظفو وعمال ومستخدمو شركة كهرباء البارد اجتماعا في معمل إنتاج الطاقة الكهرومائية، تناولوا فيه "اوضاع معامل الشركة والتراجع الحاصل في عمليات إنتاج الطاقة لعدم توافر ألاموال وبالتالي عدم صيانتها، فضلا عن عدم قبضهم الرواتب منذ اكثر من سبعة اشهر وتلقيهم الوعود بإعطائهم سلفة مالية لكنهم لم يحصلوا على اي مبلغ يؤمن استمرارية عملهم في هذه الظروف المعيشية والإقتصادية الصعبة".

واصدر المجتمعون بيانا، اوضحوا فيه انه "بعد رد مجلس الخدمة المدنية المقترحات المقدمة من مؤسسة كهرباء لبنان حول تسوية اوضاع عمال ومستخدمي شركة كهرباء البارد تحت حجة ان الاقترحات تحتاج الى اصدار مرسوم من قبل مجلس الوزراء، وجه العمال كتابا الى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك، ابلغوه فيه عن اسفهم لعدم الحضور الى العمل في حال عدم تأمين سلفة للاستمرار، آملين منه الإهتمام اكثر مع المراجع المختصة لحل موضوع دخول العمال الى المؤسسة الزاهرة لتأمين الضمان وكل الحقوق العائدة للعمال، واشاروا الى ان العمال المياومين يستمرون بعملهم من دون أي أجر".

 

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