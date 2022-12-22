أبو الغيط: لبنان سوف يخرج من هذه الأزمة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، في حضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والوفد المرافق.



وتم البحث, في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية لاسيما إستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية.



وبعد اللقاء، قال أبو الغيط: "تشرفت بلقاء الاخ العزيز الصديق نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني صباح اليوم".

وأضاف, "الحقيقة تمَّ الحديث في مجمله على الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم وشرح لي سيادته كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع".



وتابع, "نستشعر رغم كل الصعوبات السياسية والاقتصادية اللبنانية الا أننا نستشعر أن لبنان بالتأكيد سوف يخرج من هذه الازمة الامر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق اليات الإقتصاد اللبناني, وأثق أن الخيال والفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق إنفراج في الموقف".



وعندما سئل أبو الغيط, عن أنه "لبنان ليس على الاولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة؟", ليجيب: "هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع أن اتحدث في شيء محدد حاليًا" .