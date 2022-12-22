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تلامذة المدارس الأرمنية في تظاهرة أمام الأسكوا: لحماية حقوق أطفال أرتساخ ومستقبلهم وحياتهم

22
DECEMBER
2022
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في ظلّ الحصار الذي فرضته السلطات الأذربيجانية على أرتساخ، نظّم تلامذة المدارس الأرمنية في لبنان تظاهرة أمام الأسكوا، اليوم عند الساعة الواحدة بعد الظهر، لإستنكار الحصار الأذربيجاني على أرتساخ ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك.
في المناسبة، ألقيت كلمات باسم التلامذة وتم تسليم كتاب، دعوا فيه الأمم المتّحدة إلى حماية حقوق أطفال أرتساخ ومستقبلهم وحياتهم، مذكرين أهم الحقوق، منها الحق في الحياة ، والحق في العيش في بيئة آمنة وسلمية ، والحق في العيش مع الأسرة، والحق في الرعاية الصحية ، والحق في الغذاء ، والحق في التعليم.
يُذكر أنّ السلطات الأذربيجانية فرضت منذ عشرة أيّام، حصارًا على أرتساخ وقطعت عنها إمدادات الغاز وممر لاتشين، وتكمل اعتداءها على حقوق الإنسان، فيما يضيق الحصار يومًا بعد يوم على الأهالي وأصبحت حياتهم على المحك.

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