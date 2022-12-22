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لجنة الشباب هنأت قطر لتنظيمها المميز للمونديال... أبي رميا: هناك هدر كثير في انشاء المسبح الأولمبي في ضبيه

22
DECEMBER
2022
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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: بيار بو عاصي، عدنان طرابلسي، الياس حنكش، رازي الحاج، غادة ايوب، وضاح الصادق، وجهاد بقرادو ني.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابي رميا: "نهنئ قطر على التنظيم المميز اللافت للمونديال، ونحن في لبنان نفتخر بان بلدا شقيقا لديه هذه الطاقات لتحقيق هذا الانجاز التاريخي باعتراف كل الدول التي شاركت في هذا المونديال. ونهنئ فريق المغرب الشقيق الذي وصل الى المربع المذهب على هذا المستوى. وهذا دليل على ان الدول العربية تستطيع ان تضاهي الدول الاخرى في هذا المجال".

واضاف: "بالنسبة الى الشغب الذي يحصل في كثير من المباريات الرياضية، وتحديدا في كرة القدم، سنعقد جلسات لاحقة لدرس امكان تطوير التشريعات القانونية والعقوبات في حق المشاغبين من اجل ألا تطاول العقوبات نوادي الاتحادات لأنها تمنع الجمهور من حضور المباريات لمرة او اثنتين او ثلاث، ولا تتخذ عقوبة في حق المشاغبين الذين يحضرون. هناك كثير من التجارب حصلت على مستوى الدول وسنرى كيف نطور هذه التشريعات في لجنة الشباب والرياضة لمنع قيام هذه الاعمال التي تسبب اجواء عنفية، فالرياضة هي رسالة سلام ومحبة، وعلى الجميع التحلي بروح رياضية وخصوصا عندما تتخذ مسارا بغيضا مرتكزا على الطائفية والمذهبية".

وتابع: "بعد الجولة الميدانية التي قمنا بها في كل المنشآت الرياضية في لبنان مدى 5 ايام في شهري تشرين الثاني وكانون الاول، اصبح لدينا تصور عن الواقع المزري لكل المنشآت الرياضية التابعة للدولة، وسنضع تقريرا دقيقا عن واقع هذه المنشآت، وعلى اساسه ستكون لنا اجتماعات وورش عمل لتطوير افكار انعاش هذه المنشآت وضخ الحياة فيها من اجل ايجاد حل مستدام لها، وهذا الامر يستدعي التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومجلس ادارة هذه المنشآت. وسنعقد اجتماعا الخميس 12 كانون الثاني، وسندعو اليه ممثلي وزارة الشباب والرياضة، مجلس الانماء والاعمار واتحاد السباحة في لبنان، لأنه خلال هذه الجولة ونتيجة المعطيات المتوافرة تبين لنا ان هناك الكثير من الهدر قد يقارب الفساد في موضوع انشاء المسبح الاولمبي في ضبيه، وسنطلب التقارير والمستندات المطلوبة، وبعد هذا الاجتماع نقرر امكان اصدار اللجنة قرارا بتأليف لجنة تحقيق برلمانية حول هذا المسبح".

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