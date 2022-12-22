حفل ميلادي للتيار في المملكة المتحدة

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برعاية رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل أقامت هيئة التيار الوطني الحرّ في المملكة المتحدة - لندن الحفل الميلادي السنوي في أوتيل Double Tree Hilton-Ealing بحضور منسق التيار في المملكة السيد أمين الخوري ممثلا رئيس التيار وحضور اعضاء التيار وعائلاتهم،في البداية النشيد الوطني اللبناني و ترتيلة قلبي مهيا مغارة وبعدها كلمة لمنسق التيار عن معاني عيد الميلاد المجيد وحيا الشعب اللبناني العظيم على صموده وايمانه بلبنان الحبيب وحيا صمود الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل وأعضاء التكتل على أمل أن يكون ميلاد السيد المسيح أيضًا ميلاد خلاص لبنان من محنته وتخلل الحفل أغاني وتسلية للأطفال وهدايا من بابا نويل.