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كلاس يعلن توليه مهام جديدة

22
DECEMBER
2022
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أعلن وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، تولّيه ممارسة كافة المهام وصلاحيات المدير العام للشباب والرياضة إلى حين تعيين مدير عام وفق الأصول، وذلك لأنه "يقع على عاتق الوزير تأمين استمرارية المرفق العام".

وأكّد كلاس، أنه "على مصلحة الديوان تحويل المعاملات المسجلة لديها إلى الوحدات الادارية المختصة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وإعادتها إلى مصلحة الديوان ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إحالتها، ثم رفعها إلى أمانة سر وزير الشباب والرياضة ليتخذ الإجراءات وفق الاصول القانونية المرعية الإجراء".

من جهة أخرى، عيّن كلاس رئيسة مصلحة الديوان بالانابة فاديا نعيم حلال، مفوضاً للحكومة لدى المؤسسة العامة للمنشآت الرياضة والكشفية والشبابية.

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