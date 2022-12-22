نقيب الصيادلة: هذا هو سبب فقدان الأدوية وحليب الأطفال!

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أكَّد نقيب الصيادلة في لبنان نقيب الصيادلة جو سلوم، أن أزمة الدواء والحليب في لبنان قديمة-جديدة بسب الازمة الاقتصادية مشدداً على أهمية أن يكون الحل شاملاً.

وقال سلوم في حديث لإذاعة صوت المدى: “نحن مع رفع الدعم عن الدواء ودعم المريض مباشرة”، لافتاً إلى أن نقابة الصيادلة تلعب دوراً أكبر من دورها وتخوض معركة مكافحة كل اشكال التهريب.

وأضاف: “موضوع تسجيل الدواء مهم جداً واساسي لضمان جودة وسلامة هذا الدواء”، ونأمل أن حل هذه الازمة حلاً شاملاً في القريب العاجل”.

وختم سلوم: “السبب الرئيس وراء فقدان الادوية غير المدعومة هي تأخر لبنان بتسديد الاموال المستحقة للشركات المصدرة”.