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بوشكيان: صادرات لبنان ارتفعت هذا العام

22
DECEMBER
2022
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استبعد وزير الصناعة جورج بوشكيان الدعوة قريبا إلى انعقاد مجلس الوزراء، وعن مصير الكباش الحكومي وما إذا كان مرسوم ترقية الضباط سيكون ضحية هذا الكباش، أسف الوزير بوشكيان في حديث لصوت كل لبنان لما يجري مشددا على ضرورة الفصل بين تسيير شؤون الناس والأمور السياسية وقال: لا أرغب في التدخل في الأمور السياسية وأنا احترم كل الآراء ولكنني أعطيت موقفي وموافقتي في ما خص تسيير شؤون الناس.

الوزير بوشكيان أعرب عن تفاؤله بمستقبل الصناعة اللبنانية التي ما زالت بألف خير وتستعيد عافيتها وتحقق إنجازات. وأوضح أن هناك استثمارات كثيرة في الصناعة إن كان في الأسواق الداخلية والخارجية، كاشفا أن صادرات لبنان ارتفعت هذا العام بنسبة ستة وعشرين في المئة عن السنة الماضية، فضلا على أننا نشهد نشوء قطاعات صناعية جديدة ومعارض كثيرة ذات جودة عالمية.

وناشد بوشكيان اللبنانيين تشجيع ودعم الصناعة الوطنية لأنها المستقبل والديمومة للإقتصاد داعيا المقيمين والمغتربين والسواح إلى زيارة معرض الألبسة والأحذية اللبنانية الذي افتتح مؤخرا في فندق فينيسيا.

الوزير بوشكيان شدد على أن هناك تطور يومي في القطاع الصناعي في لبنان، حيث يتحول الاقتصاد من ريعي إلى انتاجي.

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