نشاط ميلادي لهيئة كولكو تورونتو في التيار

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بمناسبة عيد الميلاد المجيد احتفلت هيئة كولكو تورونتو في التيار الوطني الحر، بلقاء عائلي من تنظيم لجنة شؤون المرأة في الهيئة في صالة كنيسة مار شربل ميسيساغا -تورونتو بحضور منسق تورونتو السيد وليد حداد والهيئة الادارية بالاضافة الى المنتسبين و المناصرين و عائلاتهم .

تخلل الاحتفال أجواء ميلادية حيث إستقبل الأطفال Mr & Mrs Santa Clause الذين وزعوا الهدايا على الحضور .

في الختام شارك الجميع بقطع قالب ال Buche de Noel و وزعت الحلوى ، كما تمنوا لبعضهم البعض أعياد مجيدة على ان تعود بالخير والصحة والسلامة للقيادة ولشعب لبنان العظيم.