اللواء: الحزب يتجه الى تسليم مخابرات الجيش احد المطلوبين في اطلاق النار الذي استهدف قوات اليونيفيل

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

لم تحصل اي مستجدات في التحقيق حول حادثة بلدة العاقبية، لكن ترددت معلومات مفادها ان حزب الله يتجه خلال الساعات المقبلة الى تسليم مخابرات الجيش احد المطلوبين في اطلاق النار الذي استهدف قوات اليونيفيل وادى الى مقتل جندي ايرلندي.وذلك من باب التعاون مع الجهات اللبنانية الرسمية التي تتولى التحقيق.



كماترددت معلومات عن احتمال مازال قيد التدقيق بأن يكون جهاز تحديد المواقع والطرقات الموجود في السيارة الايرلندية «جي بي أس» قد اخطأ في تحديد وجهة سير الالية الايرلندية وقاد السيارة الى طريق فرعية داخل البلدة فحصل ما حصل.



وعلى الصعيد ذاته، نقلت بعثة عسكرية طبية ايرلندية الجندي الإيرلندي الذي أصيب في الحادثة من مستشفى حمود الجامعي الى مطار رفيق الحريري الدولي، بمؤازرة من الجيش اللبناني، وجرى نقله الى بلاده لمتابعة علاجه هناك. وهو كان في حالة حرجة وشبه فاقد للوعي.