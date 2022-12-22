عناوين الصحف ليوم الخميس 22 كانون الأول 2022

الأخبار: روسيا - أوكرانيا: مَن سيضحك أخيراً؟
اجتماع فرنسي - أميركي - سعودي - قطري: الرئاسة في «لقاء باريس»
الديار: اللبنانيون سيترحمون على ٢٠٢٢ والشركات توقفت عن تسليم الادوية والحليب للصيدليات
اللواءان العرم واسحاق الى التقاعد السبت والعماد عون جهز قرار التأجيل والوزير لن يوقعه؟
نداء الوطن: "عصيان وزاري" على ميقاتي: باسيل "ينحر" الأسلاك العسكرية
الدولار طلوع والدواء مقطوع: اللبنانيون في "طائرة مخطوفة"!
اللواء: سلطة الدولار فوق السلطات.. و«نكبة صحية» بفقدان الأدوية
واشنطن: لبنان يواجه أخطر أزماته.. وقرار عوني بعرقلة تصريف الأعمال
البناء: زيلينسكي في واشنطن… وبوتين يعلن الجهوزية… وأول التحوّل في باخموت / ملف العسكريين على الطاولة: تقاعد القادة وترقيات الضباط… والمأزق نيابي حكومي / الدولار يندفع بسرعة نحو الـ 50 ألف ليرة… والحاكم يواصل ضخّ الليرات المطبوعة /
النهار: تصعيد حكومي متجدّد وتحذير أميركي من الأخطر
الجمهورية: الداخل مستسلم للعطلة والتعطيل
ضغوط وعقوبات قريبًا لفتح أبواب التسوية
l'orient le jour: Une brèche dans le mur de la crise libanaise