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عناوين الصحف ليوم الخميس 22 كانون الأول 2022

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الأخبار: روسيا - أوكرانيا: مَن سيضحك أخيراً؟

اجتماع فرنسي - أميركي - سعودي - قطري: الرئاسة في «لقاء باريس»

 

 

 


الديار: اللبنانيون سيترحمون على ٢٠٢٢ والشركات توقفت عن تسليم الادوية والحليب للصيدليات
اللواءان العرم واسحاق الى التقاعد السبت والعماد عون جهز قرار التأجيل والوزير لن يوقعه؟

 

 

 

 

نداء الوطن: "عصيان وزاري" على ميقاتي: باسيل "ينحر" الأسلاك العسكرية
الدولار طلوع والدواء مقطوع: اللبنانيون في "طائرة مخطوفة"!

 

 

 

 

اللواء: سلطة الدولار فوق السلطات.. و«نكبة صحية» بفقدان الأدوية
واشنطن: لبنان يواجه أخطر أزماته.. وقرار عوني بعرقلة تصريف الأعمال

 

 

 

 

البناء: زيلينسكي في واشنطن… وبوتين يعلن الجهوزية… وأول التحوّل في باخموت / ملف العسكريين على الطاولة: تقاعد القادة وترقيات الضباط… والمأزق نيابي حكومي / الدولار يندفع بسرعة نحو الـ 50 ألف ليرة… والحاكم يواصل ضخّ الليرات المطبوعة /

 

 

 

 

النهار: تصعيد حكومي متجدّد وتحذير أميركي من الأخطر

 

 

 

 

 

الجمهورية: الداخل مستسلم للعطلة والتعطيل

ضغوط وعقوبات قريبًا لفتح أبواب التسوية

 

 

 


l'orient le jour: Une brèche dans le mur de la crise libanaise

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