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أسرار الصحف ليوم الخميس 22 كانون الأول 2022

22
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2022
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البناء: خفايا وكواليس


كواليس

قال مرجع دبلوماسي إقليمي إن قمة عمان كانت لزوم ما لا يلزم وإن العراق الذي عُقدت لأجله لم يستفِد منها شيئاً وإن تحويلها الى منصة حوار إيراني سعودي أو إيراني أوروبي قد أصيب بالفشل ولم يبق منها سوى عمل استعراضي لتظهير رعاية فرنسية لعقد قمة تضمّ رؤساء وقادة من المنطقة.

 

خفايا

أكد مصدر سياسي أن البحث عن فرص داخلية وخارجية لتجاوز الاستعصاء الرئاسي مغلق ما لم تحدث تغييرات حاسمة في الخارج أو الداخل، خصوصاً لجهة المقاربة الأميركية للمنطقة والعودة إلى التسويات او انهيار مالي كبير يفرض تبديلاً في الاصطفافات والخيارات.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
انقطعت بالكامل المعلومات عن نشاط دبلوماسي أميركي وصل إلى بيروت، واكتفى بنشاطات في سفارة بلاده، ثم غادر!

 


لغز
فتحت مصارف نافذة حسابات جديدة، وألغت حسابات قائمة، من دون أية قدرة على استخدامها، فهي تحولت إلى وضع يشبه «الودائع المختفية في المصارف»؟!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يبدو أن البيوعات العقارية في منطقة الأشرفية، عادت إلى ما كانت عليه قبل القرار بوقفها إثر انفجار المرفأ. عمليات البيع يتم تسجيلها عند الكتّاب العدل، ما يمنع معرفتها وإحصاءها. وكان اتُخِذ قرار بوقف عمليات البيع التي حاول أفراد وشركات اجراءها، مستفيدين من الأوضاع المتدهورة، وإغراء أصحاب العقارات بالفريش دولار.

 

لا يتردد أحد المسؤولين في تيار بارز ممن اشتغلوا «بيزنس» خلال الفترة الماضية وعلى مستوى كبير وفي أكثر من مجال، في القول إنه يستعد للتفرّغ لأعماله الخاصة ليهمل الشأن الحزبي

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