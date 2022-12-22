living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: سفير دولة أوروبية كبرى: ظروف الدولة السورية لا تسمح بعودة اعداد كبيرة ولا يمكن ضمان سلامة العائدين

22
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

شهد الاجتماع الاخير في شان معالجة ملف النازحين السوريين في حضور وزراء في الحكومة اللبنانية وسفراء اوروبيين وممثلين عن الامم المتحدة وجمعيات دولية نقاشات حادة، وقال سفير دولة اوروبية كبرى: «نحن مع العودة البطيئة جدا للنازحين السوريين، وظروف الدولة السورية لا تسمح بعودة اعداد كبيرة ولا يمكن ضمان سلامة العائدين وعدم التعرض لهم من السلطات الامنية السورية «داعيا السلطات اللبنانية الى سحب هذا الملف من التداول واثارته وتحويله الى مادة في الخلافات الداخلية، مؤكدا ان لا مساعدات اوروبية للبنان في موضوع النازحين طالما بقي التعامل الحكومي مع هذه القضية بشكل سلبي، متحدثا بطريقة واضحة عن الفساد اللبناني في توزيع المساعدات الاوروبية على النازحين بشكل لا يختلف عن طريقة ادارة المسؤولين للملفات الداخلية، مكررا القول ان الاموال الاوروبية لا تصل الى مستحقيها، وبالتالي لا مساعدات مالية.

 

وادى هذا الكلام الى نقاشات عنيفة مع رفض عدد من الوزراء لهذه الاتهامات وتوجيهها في مثل هذه الطريقة «الفجة».

 

ورد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على السفير الاوروبي «الفساد موجود عندكم ايضا وانتم غير بريئين منه» منتقدا اسلوب السفير الاوروبي في الكلام. وفي المعلومات، ان الاموال الاوروبية للبطاقة التموينية، والعائلات الاكثر فقرا والمساعدات الاجتماعية للمعلمين متوقفة كليا طالما بقي الموقف الرسمي اللبناني على حاله من ملف النزوح السوري، علما ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيما اشار الى ان مليونا واربعمئة الف نازح سوري لا يريدون العودة الى بلادهم حاليا.

 

 

 

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout