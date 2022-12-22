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الديار: ربما جاءت التقلبات السياسية لمصلحة باسيل على عكس كل التسريبات... التواصل بين الحزب والتيار يكاد يكون يوميا

22
DECEMBER
2022
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

على الصعيد الرئاسي، فيؤكد مصدر سياسي رفيع، ان الملف الرئاسي اللبناني ما زال في «الثلاجة» ولم يوضع على طاولة البحث الجدي اقليميا ودوليا، واكبر دليل على ذلك عدم ورود اي فقرة عن لبنان في البيان الختامي لقمة بغداد ٢ في الاردن، واكتفاء ماكرون بكلام عمومي عن الازمات في سوريا ولبنان والعراق دون اي تفاصيل، فيما اولوية واشنطن واضحة لجهة رفع منسوب اجراءات الحصار على حزب الله وشل قدراته وبعده الملف الرئاسي، كما ان الموقف الاميركي يتناغم مع الموقف السعودي لقناعتهما استحالة خروج لبنان من ازماته في ظل قوة حزب الله، ولا بد من اخراجه من مؤسسات الدولة وتحديدا الامنية والعسكرية، وعند ذلك يمكن الحديث عن الرئاسة والحكومة والاصلاحات.

 

لذلك، يجزم المصدر السياسي الرفيع بانه لا خروقات رئاسية بعد، والباقي تسريبات اعلامية وحرق للاسماء من هذا الفريق او ذاك. وما دام الموقف الاميركي على حاله فان فرنسا والسعودية وقطر لن تأخذ اي مبادرات جدية،

 

وحاولت « جس نبضها « فجاء الرد عموميا من خلال بيان وزارة الخارجية الاميركية بالدعوة الى الاسراع في اجراء الانتخابات ورفض دخول حزب الله في الحكومة، فيما ترددت معلومات عن اجتماع اميركي فرنسي سعودي قطري في العاصمة الفرنسية اوائل كانون الثاني لبحث الملف الرئاسي.


وفي ظل هذه التطورات الخارجية واستعصاء الحل الداخلي، الفراغ طويل، والقوى السياسية تلعب في الوقت الضائع، وكلها تملك وجهين، و»لسانين» الا ح-زب الله، و لا تعبر عن مواقفها الحقيقية، ولماذا المطلوب اذن من جبران باسيل ان يحسم موقفه من الان، وهو المقتنع بالفراغ الطويل؟ وربما جاءت التقلبات السياسية لمصلحته على عكس كل التسريبات، فيما الذين يعرفون خفايا العلاقات بين الحزب والتيار يدركون مدى عمق العلاقة بين الرئيس عون والسيد نصر-الله، والذين يعرفون اسرار العلاقة ايضا يؤكدون ان التواصل لم ينقطع ويكاد يكون يوميا، واحيانا بين السيد نص-رالله والوزير باسيل باساليب عديدة وعبر اشخاص محدودين جدا، مع تاكيد باسيل على موقفه وثوابته «رفض سليمان فرنجية والتمسك بالمقاومة وسياساتها».

الديار
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