هذا ما كشفه عثمان عن الوضع الأمني من السراي!

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إجتمع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، وعرض معه الوضع الأمني في البلاد.

وفي خلال اللقاء طمأن اللواء عثمان" بأن الوضع الامني جيد وان الاجهزة الامنية تتخذ سلسلة اجراءات في اطار الامن الوقائي ومتابعة الحوادث الامنية التي تحصل".

وشدد اللواء عثمان على"أن الاجراءات الأمنية ستتكثف خلال فترة الاعياد في كل المناطق وسيصار الى التشدد في مخالفات اطلاق النار".

كما عرض اللواء عثمان الواقع الصحي والاستشفائي الذي تعاني منه قوى الأمن، متمنيا"أن يصار الى معالجة الخلل بشكل سريع".

واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق خالد قباني ثم النائب السابق عمار حوري.