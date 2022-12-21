living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عدل ورحمة: "متلك متلنا"

21
DECEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضمن حملتها "متلك متلنا " التي تنظّمها سنويًا بمناسبة أعياد آخر السنة، وزعت جمعيّة "عدل ورحمة"، في مركزها مقابل السجن المركزي-رومية، هدايا وثيابًا وقسائم شرائية ومبالغ مالية وحلوى على بعض أهالي السجناء وأقربائهم نيابة عن أولادهم. وشملت الحملة أيضًا مستخدمي (مدمني) المخدِّرات الذين يعالجون من تأثيراتها وارتهانها من خلال "العلاج بالبدائل" الذي توفره الجمعيّة في مركزها- الرابية.
جاءت هذه المبادرة بالاشتراك والتعاون مع smile in a box ومدرسة الموسيقى La Cadence.
في المناسبة تمنى رئيس الجمعيّة الأب الدكتور نجيب بعقليني لعائلات السجناء وأولادهم، السلام والأمان والطمأنينة والعيش الرغيد والثقة، ليجسدوا معًا الفرح والحبّ ويعيشوهما ضمن حياة هادئة وهائنة، رغم الآثار السلبية لجائحة كورونا/ كوفيد ١٩، والأوضاع المزرية في البلاد، التي تتفاقم يومًا بعد يوم، نتيجة تردي الأحوال "المعيشية" والاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية.
ودعا الأب بعقليني أفراد المجتمع اللبناني إلى المحافظة على الكرامة الإنسانية بكل تفاصيلها وعناوينها وأبعادها الخلاصيّة وتفاعلاتها الإيجابية وتداعياتها الحسنة والجيدة، مؤكدًا أن "المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، دعم العائلة نفسيًا وروحيًا ومعنويًا واقتصاديًا وصحيًا، لا سيما في الأزمات والمحن".
تابع: "من شأن هذا الدعم مساعدة أفراد العائلة على التصدي للإحباط واليأس والخوف وعلى الصبر والمواجهة، وإيجاد حلول مناسبة وجيدة. من هنا لا بدّ من رصّ الصفوف وإعلان حالة الطوارئ وتفعيل روح التعاون والتضامن مع كل عائلة متعثّرة وقلقة ومهمّشة، فضلا عن التشدّد في مكافحة الفساد، وتطبيق القوانين للحدّ من التفلّت الأخلاقي، والعمل على معالجة "الانهيار"، بعيدًا عن الشعارات الرنانة والعناوين الباهتة، والوعود الكاذبة وتشريع القوانين المضللة، والتذاكي، والهروب إلى الأمام عبر مخططات "احتيالية"".
في الختام شكر رئيس الجمعية، كلّ من ساهم في إنجاح الحملة وفي توزيع الهدايا، لاسيّما المسؤولين عن smile in a box ومدرسة الموسيقى La Cadence.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout