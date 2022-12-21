عدل ورحمة: "متلك متلنا"

A + A -

ضمن حملتها "متلك متلنا " التي تنظّمها سنويًا بمناسبة أعياد آخر السنة، وزعت جمعيّة "عدل ورحمة"، في مركزها مقابل السجن المركزي-رومية، هدايا وثيابًا وقسائم شرائية ومبالغ مالية وحلوى على بعض أهالي السجناء وأقربائهم نيابة عن أولادهم. وشملت الحملة أيضًا مستخدمي (مدمني) المخدِّرات الذين يعالجون من تأثيراتها وارتهانها من خلال "العلاج بالبدائل" الذي توفره الجمعيّة في مركزها- الرابية.

جاءت هذه المبادرة بالاشتراك والتعاون مع smile in a box ومدرسة الموسيقى La Cadence.

في المناسبة تمنى رئيس الجمعيّة الأب الدكتور نجيب بعقليني لعائلات السجناء وأولادهم، السلام والأمان والطمأنينة والعيش الرغيد والثقة، ليجسدوا معًا الفرح والحبّ ويعيشوهما ضمن حياة هادئة وهائنة، رغم الآثار السلبية لجائحة كورونا/ كوفيد ١٩، والأوضاع المزرية في البلاد، التي تتفاقم يومًا بعد يوم، نتيجة تردي الأحوال "المعيشية" والاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية.

ودعا الأب بعقليني أفراد المجتمع اللبناني إلى المحافظة على الكرامة الإنسانية بكل تفاصيلها وعناوينها وأبعادها الخلاصيّة وتفاعلاتها الإيجابية وتداعياتها الحسنة والجيدة، مؤكدًا أن "المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، دعم العائلة نفسيًا وروحيًا ومعنويًا واقتصاديًا وصحيًا، لا سيما في الأزمات والمحن".

تابع: "من شأن هذا الدعم مساعدة أفراد العائلة على التصدي للإحباط واليأس والخوف وعلى الصبر والمواجهة، وإيجاد حلول مناسبة وجيدة. من هنا لا بدّ من رصّ الصفوف وإعلان حالة الطوارئ وتفعيل روح التعاون والتضامن مع كل عائلة متعثّرة وقلقة ومهمّشة، فضلا عن التشدّد في مكافحة الفساد، وتطبيق القوانين للحدّ من التفلّت الأخلاقي، والعمل على معالجة "الانهيار"، بعيدًا عن الشعارات الرنانة والعناوين الباهتة، والوعود الكاذبة وتشريع القوانين المضللة، والتذاكي، والهروب إلى الأمام عبر مخططات "احتيالية"".

في الختام شكر رئيس الجمعية، كلّ من ساهم في إنجاح الحملة وفي توزيع الهدايا، لاسيّما المسؤولين عن smile in a box ومدرسة الموسيقى La Cadence.