فريد البستاني: لتضافر الجهود من أجل انشاء وزارة للتخطيط لاقفال أبواب الهدر والنهب

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شارك النائب الدكتور فريد البستاني بالمؤتمر الاقتصادي الاول الذي أقيم في فندق كمبينسكي سمرلاند برعاية وحضور وزيري الصناعة والاقتصاد وبالتعاون مع وزارة الاعلام والوزارت المعنية، وتطرق المشاركون في هذا المؤتمر الى سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية ودور القطاعات الاقتصادية في تأمين التنمية المستدامة. وأشار الدكتور فريد بمداخلته عن وجوب تضافر الجهود من أجل انشاء وزارة للتخطيط لاقفال أبواب الهدر والنهب وضرورة الالتزام بقانون الحوكمة المالية الذي قدمه في مجلس النواب وعدم فرض ضرائب ليس لها جدوى اقتصادية في وقت نعاني فيه من الانكماش الاقتصادي.

كما تحدث عن ضرورة اعادة تفعيل خطة ماكنزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية وعن أهمية تلازم مشروع قانون حماية المستهلك مع قانون المنافسة، الذي عملت عليه اللجنة الاقتصادية طيلة سنة ونصف لاقراره، للوصول الى اقتصاد حر يحمي بالوقت نفسه المواطن.