درغام هنأ المفتي زكريا الذي حمله رسالة لتكتل "لبنان القوي"

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قدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام يرافقه وفد من الفاعليات التهنئة لسماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا، بحضور رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية البشيخ مالك جديدة، منسق عام المستقبل في عكار عبد الاله زكريا وحشد من الفاعليات السياسية والدينية والأمنية.



وللمناسبة ألقى المفتي كلمة ترحيبية بالحضور، متوجها بالشكر من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على انجاز الاستحقاق الديني وإهتمامه بملء الشغور الذي إستمر 47 عاما، وإذ رحب زكريا بالنائب درغام، حمله رسالة للتيار الوطني الحر متنمنيا عليه بذل كل الجهود المطلوبة من قبل تكتل "لبنان القوي" لانهاء الشغور الرئاسي، نظرا لأهمية الموقع الأول في الدولة وضرورة إنتظام المؤسسات وعملها".



وختم: المهم أن نعمل سويا ونبقى موحدين ولا نسمح للتدخلات الخارجية أن تتحكم بمصيرنا، لأننا نحن الباقون في أرضنا".



من جهته، تمنى درغام كل التوفيق للمفتي زكريا في مهامه الجديدة، مؤكدا على متانة العلاقات مع مختلف مكونات النسيج العكاري، ومثنيا على الدور الهام الذي لطالما لعبه زكريا في درء الفتنة عن عكار، كما أثنى على كلام زكريا بعدم الانصياع للخارج وترتيب الملفات الداخلية بما يخدم مصلحة اللبنانيين أولا".