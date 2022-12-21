living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام هنأ المفتي زكريا الذي حمله رسالة لتكتل "لبنان القوي"

21
DECEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قدم عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام يرافقه وفد من الفاعليات التهنئة لسماحة مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا في دار الافتاء في حلبا، بحضور رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية البشيخ مالك جديدة، منسق عام المستقبل في عكار عبد الاله زكريا وحشد من الفاعليات السياسية والدينية والأمنية.

 وللمناسبة ألقى المفتي كلمة ترحيبية بالحضور، متوجها بالشكر من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على انجاز الاستحقاق الديني وإهتمامه بملء الشغور الذي إستمر 47 عاما، وإذ رحب زكريا بالنائب درغام، حمله رسالة للتيار الوطني الحر متنمنيا عليه بذل كل الجهود المطلوبة من قبل تكتل "لبنان القوي" لانهاء الشغور الرئاسي، نظرا لأهمية الموقع الأول في الدولة وضرورة إنتظام المؤسسات وعملها".

وختم: المهم أن نعمل سويا ونبقى موحدين ولا نسمح للتدخلات الخارجية أن تتحكم بمصيرنا، لأننا نحن الباقون في أرضنا". 

من جهته، تمنى درغام كل التوفيق للمفتي زكريا في مهامه الجديدة، مؤكدا على متانة العلاقات مع مختلف مكونات النسيج العكاري، ومثنيا على الدور الهام الذي لطالما لعبه زكريا في درء الفتنة عن عكار، كما أثنى على كلام زكريا بعدم الانصياع للخارج وترتيب الملفات الداخلية بما يخدم مصلحة اللبنانيين أولا".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout