living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مسؤولو دول اليونيفل إلى لبنان!

21
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يزور لبنان في الربع الاخير من الشهر الجاري رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز لتفقد ومعايدة جنود بلاده العاملين ضمن قوات الطوارئ الدولية –اليونيفل، على ان ينتقل بعدها بحسب معلومات “المركزية” الى بيروت حيث يجتمع في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ان ينتقل الى السراي للقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، فيما يتوقع ان يجتمع مع قائد الجيش العماد جوزف عون للتشاور في المستجدات الامنية في البلاد والوقوف على حقيقة وضع قوات الطوارئ جنوبا.

وللغاية، يحط في بيروت ايضا في الفترة نفسها نائب رئيسة الوزراء الايطالية وزيرالخارجية انطونيو تاجاني حيث تفقد جنود بلاده في اليونيفيل.

 
وفيما لم تتأكد رسميا بعد اي زيارة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الموجود في الاردن الى لبنان في 24 الجاري، كما تردد، لمعايدة الجنود الفرنسيين، افادت مصادر دبلوماسية مطلعة انه سيمضي ليلة العيد على متن حاملة الطائرات شارل ديغول.

وتوقعت المصادر ان تشهد الفترة التي تسبق نهاية العام سلسلة زيارات لمسؤولين في عدد من الدول المشاركة قواتها في عداد اليونيفل الى جنوب لبنان للمعايدة واستقصاء الوضع الميداني بعد الاعتداء الذي تعرضت له الكتيبة الايرلندية في بلدة العاقبية، وادى الى مقتل الجندي شين روني وجرح آخرين، خصوصا ان التحقيقات الجارية منذ ستة ايام لم تفض الى اي نتيجة حتى الساعة، وسط خشية ان تلقى مصير كل سابقاتها في الحوادث التي تتعرض لها قوات اليونيفل جنوبا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout