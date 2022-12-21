كنعان في غداء المسنين في مار سركيس وباخوس جديدة المتن: المنطقة أولويتي ويداً واحدة لتحقيق مطالبها الصحية والاجتماعية والانمائية

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شارك النائب ابراهيم كنعان المسنين في رعية مار سركيس وباخوس في بلدة جديدة المتن غداء لمناسبة عيد الميلاد المجيد، في قاعة الرعية، بحضور كاهن الرعية جان بول أبو غزالة، ومختار جديدة المتن هادي يزبك.

بداية، تحدّث المختار هيدي يزبك فتوجّه الى الحاضرين بالقول "أنتم بركة الضيعة، وباسمكم واسمي اشكر النائب ابراهيم يوسف كنعان الذي هو أخ لنا، وهو ابن البيت الكريم الذي أعطى الكثير للجديدة والمتن ولبنان".

ثم كانت كلمة لكاهن الرعية الأب جان بول أبو غزالة فقال " هذه الجمعة هي فكرة النائب كنعان وبمبادرة منه، وقد أراد أن نلتقي معاً قبل العيد، فرحّبنا بالفكرة وقد ساعدنا نائب المنطقة على تحقيقها، ونشكره باسم الرعية، هو الذي له أياد بيضاء على غرار والده المرحوم الشيخ يوسف في هذه الرعية والمتن، بحسب قول السيد المسيح "لا تعرف يده اليمنى ما تقوم به يده اليسرى".

اضاف " سترون في وقت قريب بصمات الأستاذ ابراهيم في العديد من الأمور، ومن بينها موقف خاص للرعية، وتأهيل بعض الأماكن في الكنيسة وتوسعتها، من ساكريستيا وقاعة للقاء أولاد الرعية صيفاً وشتاءً".

ورد النائب كنعان بكلمة قال فيها "لا قيمة لأي شخص يتعاطى الشأن العام من دون ناسه. فأنتم البركة كما قال مختارنا هادي الذي أشكره على كلمته ومحبته، كما اشكر الأبونا أبو غزالة على نشاطه المستمر".

وتوجّه الى المشاركين بالقول "منطقتنا غير متروكة، وستشكّل أولوية عندي في المرحلة المقبلة. والكنيسة بحاجة لأمور عدة كما ذكر الأب أبو غزالة، وسنقوم بانجازها، بحسب وصية والدي. ولكن المنطقة بمستشفياتها وطرقاتها وأمنها وصحتها واحتياجاتها كافة، ستكون أولوية الأولويات في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا ونمر بها، والتي زادت من حاجة الناس الى أقل المبادرات".

أضاف "يبقى رأسنا مرفوعاً وبكرامتنا، ومن واجب من هو في موقع المسؤولية أن يقوم بالمهام المطلوبة منه. والمطلوب أن نقف مع بعضنا وأن نتضامن مع بعضنا، بعيداً من السياسة والانتماءات الحزبية. ولا أطلب منكم أي شيء بالسياسة. وليبقى "كل مين على دينه". ولكنني أتوجّه اليكم كنائب عن هذه المنطقة، أن تبقوا "يداً واحدة" مع المخاتير والكهنة وكل المسؤولين لتحقيق مطالبكم. والتحرّك مطلوب ضمن الاطار الاجتماعي والانمائي والروحي لتحقيق المطالب والاحتياجات من دون منّة او خلفية سياسية".

خاتما بالقول "ميلاد مجيد للجميع وعسى أن يحمل طفل المغارة البركة والسعادة والطمأنينة لكم وللمتن واللبنانيين".