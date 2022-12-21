living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان في غداء المسنين في مار سركيس وباخوس جديدة المتن: المنطقة أولويتي ويداً واحدة لتحقيق مطالبها الصحية والاجتماعية والانمائية

21
DECEMBER
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شارك النائب ابراهيم كنعان المسنين في رعية مار سركيس وباخوس في بلدة جديدة المتن غداء لمناسبة عيد الميلاد المجيد، في قاعة الرعية، بحضور كاهن الرعية جان بول أبو غزالة، ومختار جديدة المتن هادي يزبك.

بداية، تحدّث المختار هيدي يزبك فتوجّه الى الحاضرين بالقول "أنتم بركة الضيعة، وباسمكم واسمي اشكر النائب ابراهيم يوسف كنعان الذي هو أخ لنا، وهو ابن البيت الكريم الذي أعطى الكثير للجديدة والمتن ولبنان".

ثم كانت كلمة لكاهن الرعية الأب جان بول أبو غزالة فقال " هذه الجمعة هي فكرة النائب كنعان وبمبادرة منه، وقد أراد أن نلتقي معاً قبل العيد، فرحّبنا بالفكرة وقد ساعدنا نائب المنطقة على تحقيقها، ونشكره باسم الرعية، هو الذي له أياد بيضاء على غرار والده المرحوم الشيخ يوسف في هذه الرعية والمتن، بحسب قول السيد المسيح "لا تعرف يده اليمنى ما تقوم به يده اليسرى".

اضاف " سترون في وقت قريب بصمات الأستاذ ابراهيم في العديد من الأمور، ومن بينها موقف خاص للرعية، وتأهيل بعض الأماكن في الكنيسة وتوسعتها، من ساكريستيا وقاعة للقاء أولاد الرعية صيفاً وشتاءً".

ورد النائب كنعان بكلمة قال فيها "لا قيمة لأي شخص يتعاطى الشأن العام من دون ناسه. فأنتم البركة كما قال مختارنا هادي الذي أشكره على كلمته ومحبته، كما اشكر الأبونا أبو غزالة على نشاطه المستمر".

وتوجّه الى المشاركين بالقول "منطقتنا غير متروكة، وستشكّل أولوية عندي في المرحلة المقبلة. والكنيسة بحاجة لأمور عدة كما ذكر الأب أبو غزالة، وسنقوم بانجازها، بحسب وصية والدي. ولكن المنطقة بمستشفياتها وطرقاتها وأمنها وصحتها واحتياجاتها كافة، ستكون أولوية الأولويات في ضوء الظروف الاستثنائية التي مررنا ونمر بها، والتي زادت من حاجة الناس الى أقل المبادرات".

أضاف "يبقى رأسنا مرفوعاً وبكرامتنا، ومن واجب من هو في موقع المسؤولية أن يقوم بالمهام المطلوبة منه. والمطلوب أن نقف مع بعضنا وأن نتضامن مع بعضنا، بعيداً من السياسة والانتماءات الحزبية. ولا أطلب منكم أي شيء بالسياسة. وليبقى "كل مين على دينه". ولكنني أتوجّه اليكم كنائب عن هذه المنطقة، أن تبقوا "يداً واحدة" مع المخاتير والكهنة وكل المسؤولين لتحقيق مطالبكم. والتحرّك مطلوب ضمن الاطار الاجتماعي والانمائي والروحي لتحقيق المطالب والاحتياجات من دون منّة او خلفية سياسية".

خاتما بالقول "ميلاد مجيد للجميع وعسى أن يحمل طفل المغارة البركة والسعادة والطمأنينة لكم وللمتن واللبنانيين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout