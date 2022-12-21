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ميقاتي ترأس اجتماعا لبحث أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات والتقى وفدا من البنك الدولي

21
DECEMBER
2022
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شهد السرايا الحكومية اليوم سلسلة اجتماعات لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أولها خصص للبحث في أوضاع القطاع الصحي والمستشفيات وشارك فيه الوزراء في حكومة تصريف الاعمال المالية يوسف الخليل،  الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، والعمل مصطفى بيرم،  نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ومدير مستشفى الجامعة الأميركية  في بيروت جوزف عتيق.

وقال الوزير بيرم بعد الاجتماع: “عقد اجتماع برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور الوزراء والمعنيين،  وتم  فيه النقاش في الأمور الصحية وفي إعادة النظر  بالتعرفات الطبية ومسائل الأدوية ومدى توافرها، وتوفير الأموال والسلف اللازمة للمستشفيات من أجل مساعدة المرضى. وتم الإتفاق على متابعة القضايا، فهناك أمور سيتابعها دولة الرئيس مع حاكم مصرف لبنان تتعلق بتسهيل دفع المستحقات عبر البنوك، وهناك أمور لدى وزير المالية تتعلق بتوفير  السلفات والتدوير في الأوقات المناسبة وتسهيل عمليات الدفع، أيضا تم الإتفاق على عقد اجتماع بين وزراء العمل والصحة والمدير العام للضمان والمدير العام لتعاونية موظفي الدولة من أجل إعادة النظر  باللائحة الدوائية الواسعة جدا، وسيتم اعتماد الأدوية الاساسية لدعمها، فبدلا من أن يدفع المواطن مبالغ كبيرة على كل الأدوية ويحصل على دعم صغير، سيتم اعادة النظر بهذه اللائحة  لتلبية اكثر الأمراض المتداولة، وسيعقد لقاء قريب لبحث هذا الأمر”.

وأشار إلى “ان كل خطوة تقوم بها الحكومة يسبقنا فيها ارتفاع صرف الدولار، ولكن نعمل على طريقتنا، وما لا يدرك كله لا يدرك جله،  وكل ذلك من أجل أن تبقى هناك مواكبة دائمة تحقق مصلحة المواطن أولا”.

وفد البنك الدولي
والتقى الرئيس ميقاتي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في حضور المستشارين الوزير السابق نقولا نحاس وزياد ميقاتي  وتم خلال اللقاء عرض لمشاريع البنك  الدولي في لبنان.

ابو الحسن
واستقبل رئيس الحكومة أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب هادي ابو الحسن الذي قال بعد اللقاء : “جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد ، كما تم البحث في معاناة المواطنين خصوصاً في موضوع المياه والكهرباء والسبل الضرورية للحد من تلك المعاناة ، وتم التأكيد على ضرورة إنجاز تشكيل الهيئة الناظمة للكهرباء تطبيقاً للقانون الذي يشكل مدخل الإصلاح الفعلي لهذا القطاع ، كما جرى البحث أيضاً في الإجراءات المطلوبة لإنشاء نفق شويت تفادياً للحوادث المتكررة وتأميناً للسلامة العامة ، وتم الإتفاق على تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنجاز الدراسة المطلوبة”.

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