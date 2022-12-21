ما آخر تطورات الوضع الصحي للشاب اللبناني الذي رمى نفسه من نافذة مبنى في اسطنبول؟

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كشف قنصل لبنان في اسطنبول بتركيا، مازن كبارة، آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للشاب اللبناني محمد السيد الذي أقدم على رمي نفسه من الطابق السابع من نافذة أحد المباني في اسطنبول.

وأشار كبارة في تصريح ل vdlnews إلى أن القنصلية تواصلت اليوم مع طبيب وحدة العناية الخاصة في مستشفى تقسيم الحكومي باسطنبول، والذي أفاد بأن حالة السيد لا تزال حرجة وانه في غيبوبة.

وأفاد الطبيب بأنه سوف يضع القنصلية بكل جديد في ما يخص تطورات الوضع الصحي للسيد.

وكان انتشر مقطع فيديو مروّع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظة قيام الشاب اللبناني محمد السيد ابن بلدة برجا - الشوف برمي نفسه من نافذة مبنى في اسطنبول.

ويظهر الفيديو السيد وهو في وضع مرتبك ويضع يديه على رأسه ويتحدّث مع أحد الأشخاص داخل غرفة واحدة قبل أن يستغفر ربّه وينطق الشهادتَيْن ويرمي نفسه من النافذة.